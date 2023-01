Nonna eroina, si butta sotto un camion per salvare il nipotino: il bimbo resta illeso, lei muore sul colpo

Sacrifica la sua vita per salvare quella di suo nipote. Una nonna di 74 anni si è gettata sotto un camion per spingere via il nipotino. È successo a Casatenovo, in provincia di Lecco. La donna è morta sul colpo, mentre il bambino è rimasto illeso.

Cosa è successo

La nonna stava accompagnando a scuola suo nipote lunedì mattina. I due stavano attraversando un incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo, riporta Il Giorno. La donna si è accorta dell'arrivo del camion e con un gesto istintivo ha spinto via il nipotino, non pensando a se stessa. È stata colpita in pieno ed è morta sul colpo. Un'infermiera che stava passando dall'incrocio si è fermata a soccorrere la 74enne.

Ha allertato i soccorritori di Areu e cominciato le prima manovre rianimatorie. Quando i sanitari e l'elisoccorso sono arrivati, per la donna non c'era già più niente da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. La strada è stata chiusa e le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

