Incidente nel veneziano, l'auto sbanda e si schianta sul guard-rail: morti due ventenni, feriti i tre amici

Incidente e tragedia ieri sera nel veneziano dove due giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente nei pressi di San Donà di Piave. L'auto su cui viaggiavano, una Seat Ibiza, per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il guard rail di una strada arginale: i cinque ragazzi stavano percorrendo via Aquieia, un tratto d'asfalto che corre lungo l'argine del Piave.

Incidente a Iseo: Federico Doga, 16 anni, travolto e ucciso da due auto. Era una promessa del rugby

Morta in un incidente dopo una serata in discoteca, Anna Teresa stava tornando a casa con un'amica

Incidente nel veneziano, due morti

Sulla zona stava piovendo forte; all'improvviso l'automobile sarebbe sbandata, fuori controllo, finendo violentemente contro il guard-rail. Per due degli occupanti, un ragazzo e una ragazza, ventenni, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere gli altri tre giovani, feriti, affidati alle cure dei sanitari del Suem 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA