Trovato morto in casa, 59enne separato era deceduto da sei mesi

. Un uomo di 59 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Casalpusterlengo (Lodi) dalle forze dell'ordine con i vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa dopo che i parenti hanno segnalato che non lo vedevano più da tempo. Accertata la morte per cause naturali, il medico legale ha dichiarato che l'uomo, il cui cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, era deceduto da oltre 6 mesi.Separato, abitava da solo e i parenti hanno spiegato che ultimamente aveva scelto di vivere isolato, non volendo vedere più nessuno. La vicina di casa si è resa conto del fatto che non lo vedeva più da tempo, ma ha spiegato agli inquirenti che sentendo, giorno dopo giorno, la caldaia che si accendeva e si spegneva ha pensato che andasse tutto bene.