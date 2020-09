Milano, la protesta choc degli animalisti vegani

Protesta choc degli animalisti vegani ieri in piazza San Carlo, nel centrale corso Vittorio Emanuele. L'associazione animalista " Iene Vegane " ha manifestato contro la sofferenza degli animali uccisi nei mattatoi. Una attivista si è fatta appendere a testa in giù e, sporca di vernice rossa, ha ricordato ai passanti come vengono ammazzati gli animali che poi finiscono in tavola sotto forma di arrosti o carni alla griglia.