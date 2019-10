Minacce choc a un ragazzino: «Ti veniamo a prendere» con emoji di bombe e coltelli. Denunciati due minori

sui social a un ragazzino, due minorenni denunciati: ha del macabro quanto scoperto dalla Polizia di Stato a Varese dopo la denuncia di una mamma, preoccupata per suo figlio per alcune minacce ricevute tramite i social network.sono stati individuati e due di loro sono stati denunciati per minacce aggravate alla fine degli accertamenti.Le minacce duravano da mesi: al ragazzo era stata inviata una foto che ritraeva i due minorenni, uno che indossava la maschera di(diventata celebre, dopo il film V per Vendetta, come simbolo della corrente hacket Anonymous), l'altro a volto scoperto con un coltello tra le mani. In calce era stata inserita la scrittacorredata da emoji a forma di bombe e coltelli, dai quali è parsa subito chiara l'intenzione di effettuare violenze all'uscita da scuola.Dopo la segnalazione gli agenti si sono recati davanti alla scuola del ragazzo intimidito dove si temeva appunto una spedizione punitiva da parte del gruppetto: gli agenti si sono recati all'appuntamento, hanno individuato i cinque, e li hanno portati in questura. Nel corso delle perquisizioni è stato recuperato anche il coltellino. Gli altri tre ragazzi sarebbero stati chiamati per aumentare i numeri del 'gruppo'.