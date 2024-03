Milano, più vigili per le strade per una città più sicura. Il sindaco: «Non sottovaluto la questione»

di Greta Posca

Milano né paradiso né Gotham City, ma una città dove calano omicidi e furti e aumentano baby gang e micro criminalità. Quali soluzioni dall’amministrazione? Più vigili per strada. È stata la sicurezza il terzo tema affrontato ieri dal sindaco Giuseppe Sala nel suo faccia a faccia con i cittadini sui social: con lui Franco Gabrielli, delegato della Sicurezza in Comune. Con una premessa: «Il diritto alla sicurezza è fondamentale per i cittadini ma se c’è una critica che faccio fatica ad accettare è di aver sottovalutato la questione».

L’ORGANICO DEI GHISA Obiettivo di Sala aumentare l'organico di 500 agenti arrivando a 3350 vigili, «cioè il massimo della polizia locale di sempre». I nuovi vigili «li vogliamo in strada e nei quartieri - sottolinea Sala -, per limitare al massimo la presenza negli uffici. Stiamo assumendo persone giovani che vogliano stare nei quartieri». Non solo: «Abbiamo bisogno di rivedere alcuni accordi sindacali perché di notte abbiamo 5 pattuglie in giro e non va bene».

RIFORMA VIGILI Non solo di assunzioni, quindi, ma una riforma «del regolamento e le linee guida sull'organizzazione del lavoro della polizia locale» che sarà presentata a giugno, spiega Gabrielli. «Avendo l'attenzione a rimettere in strada quanti più agenti, nei diritti degli operatori, ma nei luoghi e nei tempi che si aspetta la città».

LE PENE «Il questore mi dice che su dieci che ne arresta in un giorno forse uno fa una notte in carcere. Se tra chi delinque si sparge questa sensibilità per cui tanto si rischia poco, è un grande guaio per la città» sottolinea il sindaco. Conclusione: La sicurezza «è uno splendido argomento da campagna elettorale», ma regala sorprese chiosa Sala. «Sapete quale amministrazione ha chiuso più campi nomadi nella storia di Milano? La mia prima. È un fatto non una opinione, ma a fare grandi proclami e criticare sono bravi tutti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 07:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA