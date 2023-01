Parcheggia e apre il bagagliaio, poi il forte dolore al fondoschiena: uomo accoltellato in stazione senza motivo

Un'aggressione al momento senza alcuna motivazione si è verificata ieri sera nei pressi della Stazione Centrale a Milano: un italiano di 57 anni è stato accoltellato a un gluteo mentre stava aprendo il portellone dell'auto in piazza Duca d'Aosta davanti al fast-food McDonald's. L'autore del gesto, un tunisino di 32 anni con precedenti, è rimasto sul posto ed è stato rapidamente arrestato dalla polizia, dopo una violenta colluttazione con gli agenti.

Milano, auto contro un furgoncino in Centrale: quattro feriti, tre estratti dalle lamiere. Una è persona è grave

L'uomo fermato deve rispondere di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato intorno alle 19.20: il proprietario dell'auto ha parcheggiato e poi è sceso per prendere un oggetto quando ha sentito un forte dolore al fondoschiena. Il nordafricano gli aveva conficcato un coltello, la cui lama per fortuna non è lunga, in un gluteo. Quindi è rimasto sul posto senza cercare di rubare qualcosa o rivendicare il motivo del suo gesto. La figlia del ferito, ancora nell'abitacolo, lo ha fotografato con il cellulare e ha dato l'allarme.

#pitbull sbrana un barboncino al guinzaglio nella piazza della stazione #termini, denunciata la proprietaria https://t.co/jLD7dGw2mW — Leggo (@leggoit) January 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA