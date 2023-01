Milano, auto contro un furgoncino in Centrale: quattro feriti, tre estratti dalle lamiere. Una è persona è grave

Grave incidente stradale alle prime ore di oggi a Milano. Erano le 3.20 circa quando all'incrocio tra via Vitruvio e via Mauro Macchi, vicino alla stazione Centrale, un'auto e un furgoncino si sono scontrati. Sul posto polizia locale, 118 e due squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto estratte tre persone da uno dei due veicoli. Una di queste, in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Altre tre persone, rimaste coinvolte nell'incidente, sono state soccorse dai sanitari e trasportate in codice giallo al Fatebenefratelli e al Policlinico di Milano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 14:54

