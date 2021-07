Due uomini salvano un anziano tuffandosi nel fiume Lambro. «Un comportamento eroico»

Si sono tuffati nel fiume Lambro per salvare un uomo finito in acqua con l’auto. L’episodio, avvenuto in via Dante Alighieri (Rozzano), ha come eroi Essaadi Hicham e Mirco Catalano, passanti intervenuti repentinamente per salvare l’anziano di 74 anni.

Come riporta Milanotoday, appena sentite le urla dell’uomo, si sono gettati in acqua per liberarlo dal veicolo nel quale era rimasto incastrato, mentre l'auto era sommersa per tre quarti.

L’anziano stava costeggiando con la sua Chevrolet Matiz una strada sterrata adiacente al fiume quando, per cause in corso di accertamento, è finito in acqua. La vittima ha subito gridato aiuto e Essaadi Hicham e Mirco Catalano, che stavano passando in macchina, si sono fermati per prestare soccorso, tuffandosi senza esitazioni.

«Un comportamento eroico di questi due cittadini che con la loro prontezza e coraggio sono riusciti a salvare l’uomo – commenta il sindaco Gianni Ferretti - dimostrando una sensibilità e una velocità d’intervento spontanea senza guardare in faccia il pericolo, un gesto che ha tutta la mia ammirazione e che fa onore a loro e all’intera comunità rozzanese”.

Ora l’uomo è ricoverato all’istituto clinico Humanitas per accertamenti ma fuori pericolo e in buone condizioni di salute.

