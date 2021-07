Autobus in fiamme in galleria, autista salva i 25 bambini a bordo

Un autobus ha preso fuoco in galleria sulla corsia nord della superstrada 36 Lecco – Sondrio, altezza Lierna. Salvati i 25 bambini a bordo grazie all’autista che, accortosi che qualcosa non andava e ha subito fatto scendere dal bus i passeggeri, originari della provincia di Como, e a metterli in salvo.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano che hanno spostato il mezzo in un posto sicuro e spento l’incendio. Grazie all’intervento repentino dell’autista, tutti i ragazzini ne sono usciti indenni per cui nessuno ha fatto ricordo al 118. La superstrada dove il veicolo ha preso fuoco è stata chiusa e il traffico è stato deviato ad Abbadia Lariana lungo la provinciale 72.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 13:33

