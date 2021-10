Tenta di rubare 180 euro di alcolici in un supermercato: arrestato un giovane senegalese

Arrestato un cittadino senegalese di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto aggravato ed evasione. Il ragazzo ha cercato di rubare 180 euro di alcolici all'Esselunga di viale Cassala, a Milano, intorno alle 11.40 di ieri, 22 ottobre.

Il senegalese ha prima svuotato lo scaffale dei superalcolici e poi ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare ma è stato fermato dagli addetti alla vigilanza e arrestato dagli agenti di via Fatebenefratelli. Il giovane è ora agli arresti domiciliari.

Nel primo pomeriggio di venerdì la stessa scena si è ripetuta nell'Esselunga di viale Umbria; in manette un cittadino marocchino che aveva cercato di rubare bottiglie per circa 120 euro. Per lui è scattata l'accusa è di furto aggravato.

