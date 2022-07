Sciopero taxi, a Milano secondo giorno di paralisi bianca: alta adesione e disagi

di Simona Romanò

Taxi fermi ieri a Milano per la seconda giornata di sciopero contro il Ddl concorrenza, che apre il settore ai servizi di mobilità digitali, da Uber ad altri. «Uno stop pressoché totale», dicono i sindacati. Le auto bianche non si muovono. Dagli aeroporti alla Stazione Centrale. «Così perdiamo l’aereo», lamentano i turisti che devono andare a Linate e a Malpensa. «Non ci immaginavamo una paralisi del genere». Uomini d’affari appiedati che chiedevano ai tassisti uno strappo alla regola.

PARALISI I tassisti non hanno mollato. No corse, eccetto quelle per garantire il trasporto sociale di persone fragili, disabili, malati. «L’adesione allo sciopero è molto alta, al di sopra del 90%. In tutto, a Milano, ci sono 4.850 taxi, di questi, circa 400 stanno presidiando i posteggi per i servizi sociali a passeggeri fragili, gli altri sono tutti fermi», avvisa Gianfranco Acquaviva di T.Asso Taxi Confartigianato.

PRESIDI E VOLANTINI Erano circa un’ottantina i tassisti che hanno protestano, in mattinata, in largo 11 settembre, vicino alla prefettura, «contro l’articolo 10 del Ddl concorrenza»: per il governo il settore deve modernizzarsi. Mentre le associazioni delle auto bianche vedono nel provvedimento «l’antipasto della liberalizzazione selvaggia». Alle 15,30, poi, si è svolto un secondo presidio, stavolta in Stazione Centrale, cuore della protesta, dove sono stati distribuiti volantini, che sono stati appesi anche alle fermate dei taxi: «Fermi per sopravvivere». Oggi il servizio dovrebbe riprendere regolarmente, ma sono in programma altre agitazioni, «per lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl concorrenza», continua Stefano Salzani, presidente di Taxiblu e appTaxi.

LUGLIO DI DISAGI Si annuncia un luglio rovente, con altri scioperi che a lungo andare potrebbero anche essere selvaggi e non annunciati. Non solo taxi. Domenica tocca a Trenord. I lavoratori incroceranno le braccia per l’intera giornata. Non ci saranno treni garantiti, nemmeno quelli per raggiungere l’Arona Air Show 2022 o le mete turistiche. Per il Malpensa Express previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 06:05

