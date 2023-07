Milano, dal 2024 stop alle auto nel "Quadrilatero della moda". E in centro la sosta non può superare le 2 ore

di Redazione web

A Milano stop al traffico privato nella zona del Quadrilatero della moda. Lo ha deciso la giunta del Comune che ha varato un pacchetto mobilità con diverse delibere. Si tratta, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, «di un'operazione che sta facendo gran parte delle grandi città internazionali. Voglio dare un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione nel centro». Lo stop alle auto nella zona delle boutique della moda scatterà nel primo semestre 2024, ancora non c'è una data. Saranno posizionate telecamere nella zona delimitata per controllare gli ingressi, sarà permesso il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc.

«Lavoreremo per togliere i parcheggi lato strada, quelli a rotazione e non dei residenti - ha spiegato ancora il sindaco Sala -. Il messaggio che vogliamo dare ai cittadini è, 'non entrate in centro perché non potete parcheggiarè, fanno eccezione ovviamente i parcheggi sotterranei, se chi entra va nel parcheggio a pagamento la sanzione non scatterà.

Nel centro sosta auto al massimo per 2 ore di seguito

Nel centro di Milano cambiano le regole della sosta con l'auto che, nella cerchia dei bastioni, si potrà lasciare parcheggiata per al massimo due ore consecutive. È una delle delibere del pacchetto mobilità annunciate dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessora alla Mobilità Arianna Censi al termine della giunta. Non aumentano però in questo caso le tariffe. «C'è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione».



Nella Cerchia dei Bastioni attualmente la sosta è a pagamento dalle 8 del mattino alle 24. La delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore consecutive. Dopo le 19 e fino alle 24, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria. Per altri ambiti, dove è previsto il pagamento fino alle 13, viene invece allungato l'orario del pagamento fino alle 19 e esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso. La nuova disciplina sarà valida con la progressiva apposizione della relativa segnaletica con completamento entro ottobre 2023

