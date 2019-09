Spacciatore arrestato, in casa trovati hashish, marijuana e 25mila euro in contanti

Arrestato ieri a Segrate (Milano), un cittadino italiano di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati 850 grammi di hashish, suddivisi in ovuli e pezzi di varie dimensioni e pesatura pronti per la vendita, oltre a circa 25.000 euro in banconote di vario taglio. Dopo la perquisizione dell'abitazione, gli agenti sono passati a quella del box di proprietà: al suo interno è stata rinvenuta una scatola di cartone con 5,750 kg di marijuana, contenuti in 5 sacchetti di cellophane sottovuoto.



Le indagini degli agenti del Commissariato di Lambrate della Questura di Milano sono iniziate dal controllo del territorio di competenza e dall’osservazione costante della piazza di spaccio nella zona della Stazione di Milano Lambrate.



L’operazione è stata portata avanti in poco tempo e ha permesso d’individuare e denunciare in stato di libertà anche un’altra persona, un italiano di 43 anni, che al momento del controllo è stata trovata in possesso di 80 grammi di hashish: in casa c'erano altri 30 grammi della stessa sostanza.

Venerdì 27 Settembre 2019, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA