Milano, il sindaco Sala solidale con gli emigrati afghani: «Ci stiamo preparando ad accoglierli»

Attimi di panico in tutto il mondo per il dramma umanitario che ha colpito l'Afghanistan: migliaia di persone sono in fuga dal regime talebano che ha preso possesso di Kabul. Questo porterà nei prossimi giorni ad una grande ondamigratoria in Europa. Milano si prepara ad accogliere gli afghani, come si evince dalle parole del sindaco Beppe Sala: «La questione afghana è di una dimensione e di una complessità di portata storica, e per questo può essere gestita solo attraverso un coordinamento a livello internazionale».

«In attesa che il Governo ci dia adeguate istruzioni, - continua il sindaco - ci stiamo preparando a livello locale. Stiamo prendendo contatto con le ONG che operano a Milano e che, in alcuni casi, hanno esperienza diretta in Afghanistan. Allo stesso tempo ci stiamo preparando con i nostri servizi sociali a gestire l’accoglienza dei profughi che dovessero essere indirizzati sul territorio milanese».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 13:14

