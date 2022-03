Milano, si finge un tecnico per rubare una bici elettrica: a scoprirlo è stato un tecnico vero

SI è finto il tecnico dell'azienda, ma il ladro è stato tradito proprio dalla persona che voleva ingannare, perchè era lui era davvero un tecnico. In manette un 34enne, cittadino romeno senza precedenti, arrestato mercoledì sera a Milano per aver cercato di rubare la batteria di una bici elettrica in sharing della Lime.

Di fronte a lui c'era un italiano, anche lui 34enne, che passando in via Visconti d'Aragona ha visto il ladro aggirarsi con fare sospetto attorno alla bici. Dopo pochi istanti, il ladro ha tolto la batteria, posizionata in un sacchetto di plastica, per poi cercare di allontanarsi. Vani i tentativi del ladro di giustificarsi come «collega»: per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

