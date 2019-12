di Nico Riva

La Polizia di Milano haun 27enne per aver maltrattato e abbandonato due rettili in casa dopo aver ricevuto lo sfratto. Il giovane avrebbe infatti riconsegnato le chiavi di casa, ma lasciando al suo interno unBarbuto e undel Grano. Quando il proprietario della casa in zona San Siro ha trovato gli animali nelle teche, ha cercato di mettersi in contatto con l'ex inquilino, invano. A quel punto, non ha potuto fare altro che chiamare l'Unità Tutela Animali della Polizia Locale. Gli agenti hanno quindi sequestrato i dueIl Drago e il Serpente stavano in due terrari, uno sopra l'altro, e inigienico sanitarie. Infatti, pare che la luce all'interno dell'appartamento fosse minima, proveniente solo da una finestra con le imposte spalancate. Il termometro interno alle teche contenenti i rettili segnava 20 gradi, una temperatura troppo bassa per la normale sopravvivenza di questo genere di animali. Entrambe si presentavano poi, prive di cibo e acqua, senza riscaldamento autonomo fornito ad esempio da lampade ad infrarossi o tappetini riscaldanti. Il Serpente del grano era infatti in ipotermia e in stato letargico, mentre il drago versava in condizioni ancor più gravi. Ha risposto agli stimoli degli agenti dell'Unità Tutela Animali solo dopo numerosi tentativi.Dopo il, i poliziotti hanno consegnato gli animali alla titolare di unin modo che ricevano cure adeguate. Il proprietario del drago e del serpente, un italiano di 27 anni, si è invece beccato unaper maltrattamento e abbandono di animali