Un’astronave a Santa Giulia: ecco come sarà l'Arena più grande d’Italia

Avrà la forma di un’astronave, che potrà ospitare 16mila persone (15mila sedute e mille in piedi). Intorno alla struttura, che nascerà nel quartiere Santa Giulia, ci sarà un’area attrezzata di oltre 10mila metri quadrati per eventi all’aperto. E due parcheggi multipiano per il posteggio di 2750 veicoli, anche se l’obiettivo è convincere le persone ad arrivare con i mezzi pubblici: per questo, verrà realizzata una nuova linea tranviaria tra la stazione di Rogoredo e Santa Giulia.

Stiamo parlando della più grande arena polifunzionale d’Italia che sorgerà a Milano, su un terreno di circa 50mila metri quadrati, in vista dei Giochi olimpici invernali del 2026. Poi, dopo le Olimpiadi sarà la cornice di mega concerti, grandi show, kermesse. Il progetto è stato illustrato ieri, nel dettaglio, da Cts Eventim, il colosso tedesco specializzato nei servizi di biglietteria e spettacoli live uno che realizzerà e gestirà l’impianto. «Abbiamo stimato di ospitare tra i 130 e i 200 eventi all’anno di natura sportiva e di intrattenimento», ha spiegato Klaus Peter Schulenberg, ceo di Cts Eventim. Inoltre, pare che anche alcune società sportive siano interessate a sfruttarla. L’investimento complessivo? Circa 180 milioni di euro. L’astronave non ha ancora un nome e la facciata «non è ancora definitiva e potrà essere modificata».

Visto che i lavori di costruzione si svolgeranno dall’autunno del 2022 all’autunno del 2025, una manciata di mesi prima dell’accensione del braciere olimpico. Le operazioni di bonifica dei terreni, però, sono già partite. L’idea è ambiziosa. Perché sarà un luogo di incontro vivo ogni giorno dell’anno con un intero piano dedicato a sky box, ristoranti e servizi per i clienti. «Adesso pensiamo ad arrivare con i lavori finiti, poi, l’arena sarà un patrimonio di Milano», ha commentato il sindaco Giuseppe Sala. «Prima perdevamo molti eventi perché non avevamo uno spazio adeguato – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica Pierfrancesco Maran - Questa arena cambierà tutto: aiuterà la crescita economica e attrattiva della città».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 06:00

