Milano, riapre l'ospedale covid in Fiera: massimo 157 posti in terapia intensiva

Per fronteggiare la quarta ondata di covid, aggravata dalla variante Omicron, Milano interviene senza esitare. In via precauzionale, sarà riaperto domani, 14 gennaio, l'ospedale covid in Fiera (Viale Scarampo), allestito esclusivamente per i pazienti Covid. A richiedere la riapertura è stata la Regione Lombardia, in accordo con il Policlinico che coordina la struttura e che sarà presente con il suo personale e quello dell'ospedale Niguarda.

L'ospedale disporrà di due moduli da 15 posti, per una capienza massima di 157 posti attivabili, in casi di emergenza. Si tratta della terza riapertura dell'ospedale in fiera. Creato a marzo 2020 in piena pandemia, l'ospedale è stato utilizzato fra aprile e giugno 2020 per la prima ondata, e quella fra l'ottobre 2020 e giugno 2021.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 20:29

