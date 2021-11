Milano, giovane di 26 anni morta per overdose al Parco delle Cave. Nessuno ha chiamato i soccorsi

Il laccio emostatico ancora a stringere la gamba. La siringa accanto. Il cuore che non batte più. E chissà da quanto tempo. Una ragazza italiana di 26 anni è stata trovata morta, venerdì pomeriggio all'interno del Parco delle Cave. Secondo una prima ricostruzione, a ucciderla dovrebbe essere stata un'overdose. Anche se per la conferma si deve attendere l’autopsia. Certo è che non aveva segno di violenza addosso. Se qualcuno avesse chiamato i soccorsi, magari le persone che sicuramente erano intorno a lei, forse la 26enne si sarebbe salvata.

RITROVAMENTO La giovane è stata ritrovata pochi minuti prima delle 14 da un addetto alla cura del verde del grande parco. Era nei pressi di via Cancano, in una zona isolata tra la vegetazione, al riparo da occhi indiscreti.

SOCCORSI Polizia e sanitari di un’automedica sono intervenuti, ma non hanno potuto fare null'altro che constatare il decesso. Il caso è seguito dalle volanti dell'Ufficio prevenzioni generali.

