Travolge e uccide un 33enne in monopattino con l'auto, poi fugge a piedi: gli avevano revocato la patente

A Milano travolge con l'auto e uccide un 33enne ecuadoriano in monopattino, poi scappa via lasciando una ragazza in macchina, risultata positiva a droga e alcol. È successo nella notte tra giovedì e venerdì, in viale Famagosta, nella zona sud della città. Il presunto colpevole è un 25enne italiano, catturato dai vigili ore dopo l'incidente. È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e fuga. Aveva la patente revocata.

Incidente a Milano, morto 33enne

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto di notte ad un incrocio per una mancata precedenza. Il presunto colpevole è scappato via, probabilmente perché senza patente e con precedenti. La giovane che era con lui ha provato inizialmente a prendersi la colpa, affermando che era lei la persona alla guida, poi ha ammesso la verità. La vittima è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico ma non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Gli agenti della Polizia locale stanno ancora indagando per definire la dinamica dell'incidente. Dalle prime risultanze sembrerebbe che il monopattino, proveniente da via Famagosta, abbia svoltato a sinistra in via Beldiletto, senza dare la precedenza all'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il semaforo aveva il lampeggiante giallo.

