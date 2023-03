di Redazione web

Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in volto ridendo, non curante di possibili denunce. L'ultima follia viene raccontata in un video su TikTok, che ha fatto migliaia di visualizzazioni. La vicenda arriva da Orbetello, paese sul mare in provincia di Grossetto. Ora potrebbe essere condannato a pagare una multa salata.

L'influencer onesta in lacrime su TikTok: «Troppe minacce, non voglio far parte di questo mondo». Cosa è successo

Papa Francesco: «Pronto a dimettermi se sarò annebbiato dalla stanchezza»

Rischio denuncia per vilipendio alla religione

Nel video l'uomo poggia una striscia di cocaina su una panca della chiesa, in quel momento vuota, poi la sniffa e riprende l'altare commentando con un «wow!». Il contenuto ha cominciato prima a girare nelle chat di WhatsApp, poi è finito anche su TikTok, dove ha avuto migliaia di visualizzazioni e commenti. Tantissimi i religiosi indignati, che chiedono provvedimenti. L'autore del gesto, ben visibile in volto, come riporta il Tirreno, adesso rischia una denuncia per vilipendio alla religione e potrebbe essere condannato a pagare una multa di 5mila euro.

Sniffa cocaina in chiesa e si riprende in faccia, il video choc condiviso su TikTok: ora rischia una multa di 5 mila euro https://t.co/iJzBoMV1oJ — Leggo (@leggoit) March 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA