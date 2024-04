Wizz Air Milano Marathon 2024, presentati i top runner: domenica il via da piazza Duomo. Sabato con Family e Dog Run

di Redazione web

Il battito del cuore della città sta accelerando, ha preso il ritmo dei Top Runner della Wizz Air Milano Marathon 2024, che sono giunti nella capitale del running e sono stati presentati al pubblico nel tradizionale incontro al MiCo in CityLife, sede del Milano Running Festival by Sky. La 22esima edizione della Maratona di Milano svela un cast decisamente interessante, che potrà regalare grandi sorprese a tutti gli appassionati della corsa su strada.

Il pettorale n.1 spetta di diritto all’ugandese Andrew Rotich Kwemoi, vincitore dell’edizione 2023 con 2h07.14 al debutto sulla distanza: torna a Milano per confermarsi e migliorarsi. Il 25enne etiope Tesfahun Akalnew Guangul, con un personale di 2h06.55 si candida a essere uno dei principali antagonisti per la vittoria, assieme al keniano Titus Kimutai Kipkosgei, forte di un 2h07.46, e al turco di origini keniane Ilham Tanui Ozbilen che, dopo innumerevoli titoli su pista, vanta un buon 2h10.16 sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Domenica sarà anche giornata di debutto per atleti molto promettenti, come l’etiope Gerba Beyata Dibaba, il keniano Isaac Kibet e il suo connazionale Isaac Kipkemboi Too (già conosciuto per molteplici successi sul suolo italiano in distanze minori). Sul fronte femminile alcune atlete particolarmente interessanti, come l’etiope Kuftu Tahir Dadiso (personal best 2h23.14) e le connazionali Alemayehu Haimanot Shewe (p.b: 2h25.51) e Tigist Memuye Gebeyahu (pb 2h24.23). Outsider di giornata potranno essere le etiopi Fantu Shugi Gelasa (pb: 2h29.30) e Tigist Bikila Deme (pb. 2h30.37), oltre alla keniana Sophy Jepchirchir (2h30.31). Europa rappresentata dalla svedese Hanna Lindholm, personal best di 2h29.59.

Continuano intanto le attività all’interno del MiCo, aperto sino a domani sera ore 19. Tra gli eventi di oggi, in aggiunta alla sfilata degli atleti élite, anche la presentazione delle tappe del prossimo Giro-E Enel con il coinvolgimento di tanti campioni di ciclismo e istituzioni, seguito dall’incontro organizzato dalla Guardia di Finanza con Elena Viviani, Giuseppe Gibilisco e Ivano Brugnetti e il momento dedicato ai Campionati Europei di Atletica a Roma con Francesco Panetta, Massimo Ambrosini, Nicola Roggero, Antonio La Torre, e Roberto Rigali moderato da Fabio Guadagnini e Lucilla Andreucci.

Questi gli appuntamenti in palinsesto di sabato 6 aprile (9-19).

• ore 9 - la Levissima Family Run: la corsa di 3 km all’interno di CityLife dedicata ai bambini e adulti di tutte le età. Partenza dal velodromo Maspes-Vigorelli

• ore 10 - la presentazione del libro di Nicola Roggero “Storie di atletica e del XX secolo”

• ore 10.20 - il talk con Ivan Basso e Francesca Polti. Il campione, vincitore di due Giri d’Italia, si racconta al pubblico

• ore 11 - incontro con il Campione di Maratona Stefano Baldini organizzato da Asics, Technical Partner dell’evento. A 20 anni dall'oro olimpico di Atene

• ore 13.50 - Eyob Faniel maratoneta e mezzofondista nell’incontro di Named Sport

• ore 14.30 - il talk con la campionessa olimpica Federica Pellegrini (più meet & greet)

• ore 15 – la Arcaplanet Dog Run con ritrovo e partenza da piazzale Burri in CityLife

• ore 16.10 – il meet & greet di Olimpia Milano con Gigi Datome e Nicolò Melli

• ore 17 - si presentano i Pacer della maratona con Renzo Barbugian

• ore 17.30 - l’incontro con l’atleta Daniele Meucci e i Front Runner di Asics

DOMENICA 7 aprile

• ore 8.30 - la partenza 22ma Wizz Air Milano Marathon

• ore 9.15 - la partenza della UniCredit Relay Marathon

