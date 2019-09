Mamma si lancia dall'ottavo piano con la figlia di 2 anni: il padre accusa i servizi sociali

Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:23

Punta il dito controi il marito della. La mamma è morta sul colpo, mentre la figlia è ricoverata in terapia intensiva e le sue condizioni sono gravissime. L'uomo afferma che proprio i servizi social avrebbero dovuto vigilare, ma non l'hanno fatto e le conseguenze sono state disastrose.Parla di una "tragedia annunciata", il papà che spiega he la bimba di 2 anni era stata affidata ai servizi sociali. La donna, anche se non si conoscono ancora i motivi, era tenuta sotto controllo, e in passato le era stata tolta la custodia di altri 2 figli. La 43enne ha prima lasciato un messaggio di addio sui social, poi senza alcuna esitazione, ha preso in braccio la figlia e insieme a lei si è lanciata dall'ottavo piano.La mamma aveva chiesto alla portinaia dove si trovava uno studio legale, ma non si sarebbe diretta dove le era stato indicato, è salita in alto e poi si è lasciata andare.