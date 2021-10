Milano, lite furiosa fra le mura domestiche: 26enne accoltella all'addome il fidanzato

Litigano fra le mura di casa e lei gli sferra una coletallata all'addome. È successo a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, dove una 26enne ha accoltellato il compagno con cui conviveva. Lui si trova all'ospedale San Raffaele, ma non è in pericolo di vita. Lei nel carcere di San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida.

La giovane è stata ascoltata dagli inquirenti ed è accusata di tentato omicidio e maltrattamento in famiglia. L’udienza sarà convocata non appena anche il compagno, ancora in ospedale, sarà sentito dal giudice. Ancora ignoti, infatti, i motivi della lite. L'unica certezza, ad ora, è il coltello da cucina che la 26enne ha infilzato nell'addome del suo compagno, ferendolo solo superficialmente.

Agli inquirenti la donna avrebbe raccontato di aver afferrato l’arma per difendersi, sentendosi minacciata fisicamente dal convivente di 34 anni. Una versione ancora al vaglio. Sferrato il fendente, la stessa donna ha preso il telefono e chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori in ambulanza e successivamente i carabinieri della compagnia di Pioltello.

Mentre l’uomo veniva trasferito in ambulanza all’ospedale, dove è stato necessario un intervento chirurgico, la donna è stata fermata e portata in camera di sicurezza. Il giorno dopo il trasferimento al carcere milanese di San Vittore.

