Milano, risse e maxi lite tra 50 persone: licenza sospesa per tre locali

di Redazione web

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato domenica la sospensione di due licenze per la conduzione del «Bar Cleophee» in Piazza della Trivulziana 3 e del «Pub La Rumba» ex «Pub La Gozadera» in via Giacosa 12 per 10 giorni, invece per 15 giorni al «Bar Hemingway» in piazza Marinai d'Italia 12 a Sesto San Giovanni a Milano.

Le risse all'esterno dei locali

Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notificato la sospensione della licenza al proprietario del «Bar Cleophee» perchè a febbraio sono intervenuti all'esterno del locale per una lite tra una cinquantina di persone per spintonamenti e lanci di bottiglie di vetro, risolto con l'ausilio di diverse volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale giunte immediatamente sul posto. Un cittadino residente nella zona ha denunciato i danneggiamenti subiti alla propria autovettura. Per quanto riguarda l'esercizio pubblico «La Rumba» ex «Pub La Gozadera, è stata notificata la sospensione dal Commissariato Villa San Giovanni per problematiche inerenti a risse e aggressioni che, dalla fine del 2022 ad oggi, si sono verificati in molteplici episodi violenti. A dicembre scorso, i poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni hanno placato una rissa avvenuta all'esterno del locale tra avventori in evidente stato di ebbrezza alcolica che si trovavano all'interno del pub.

I precedenti

A febbraio, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti per un avventore che presentava una ferita da arma da taglio in volto che era stato attinto da diverse persone all'esterno del locale con dei cocci di bottiglia. Inoltre, il locale è stato già destinatario di quattro decreti di sospensione della licenza emessi, ex art. 100 del T.U.L.P.S., e di un decreto di revoca di giugno.2022 per analoghe gravi problematiche, sotto le precedenti titolarità. Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, notificato ieri, al titolare del «Bar Hemingway» dai poliziotti del Commissariato di Sesto San Giovanni, scaturisce a seguito di controlli effettuati dai poliziotti da maggio 2022 a oggi, constatando che viene frequentato da numerose persone pregiudicate, dedite al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e che, con il loro comportamento hanno creato disagio e disturbo ai residenti della zona. In particolare, a novembre 2022, nei pressi del bar, durante un controllo, gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni hanno trovato un coltello lungo 40 centimetri e della sostanza stupefacente. Dopo pochi giorni, sono intervenuti per una persona con una grave ferita da taglio al volto attinta proprio nelle vicinanze del locale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 14:38

