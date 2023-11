Milano, spunta una pistola in un hotel di lusso: la matricola abrasa e l'arresto

di Marta Goggi

Sostavano davanti a un hotel di lusso, accanto alla stazione Centrale di Milano quando gli agenti della Questura li hanno controllati e hanno scoperto che i tre, albanesi, avevano prenotato una stanza nella struttura e hanno deciso di controllare la camera.

Il controllo

Nella stanza c'era già un 37enne, italiano, che ha consegnato spontaneamente alcuni grammi di marijuana. Sperava in questo modo di sviare i poliziotti, evidentemente, perchè è emerso che aveva anche una pistola calibro 9 con matricola abrasa ed è quindi stato arrestato. La Beretta si trovava in una borsa dell'uomo che si è qualificato come venditore di auto e sarà sottoposta ad accertamenti per capire da dove proviene e se sia stata usata in qualche 'colpo'. Anche uno degli albanesi è stato arrestato perchè è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per condanne per furti.

