Milano, il Quarto Stato ritorna a casa: da oggi è alla Galleria d'arte moderna

di Greta Posca

Il Quarto Stato andata e ritorno Milano Firenze con trasloco finale. Il quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo, dopo essere stato in mostra al Palazzo Vecchio di Firenze per due mesi è ancora a Milano ma non più al Museo del 900. Da oggi fa bella mostra di sé alla Galleria di Arte Moderna. Più che una nuova sede, è un ritorno a casa. Infatti l’immensa tela era alla ospitata alla Gam dal 1980 fino al 2010, quando all’apertura del Museo del 900 il Comune ne aveva deciso la nuova collocazione, che aveva provocato polemiche e discussioni. Infatti l’opera era sistemata in una rientranza prima dell’accesso alla collezione (per poter essere vista da tutti senza pagare il biglietto), ma protetto da una teca non poteva essere ammirato da lontano per mancanza di spazio. Adesso, per l’occasione la Galleria di Arte Moderna ha un nuovo allestimento grazie sia al Quarto Stato, sia alla Maternità, tela di Gaetano Previati, concessa in comodato gratuito per tre anni da Banco Bpm, che ha sovvenzionato anche l’allestimento dell’opera di Pellizza. Il Quarto Stato è ora collocato fra la sala dedicata alle opere di Segantini e quella di Maternità in continuità di genere, il Divisionismo, e in uno spazio dove può essere visto da distante e da vicino. Una sistemazione «che - ha assicurato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - consente un emozionante rapporto diretto con il capolavoro». E la Gam sarà anche protagonista con il Museo di Storia naturale di un progetto sperimentale contro ansia e stress da combattere nei musei. È il progetto ASBA (Anxiety, Stress, Brain-friendly museum, Approach - ansia, stress, approccio del museo amico del cervello) della Bicocca che parte a fine settembre. L’obiettivo è usare collezioni e i musei come luogo di benessere grazie alle tecniche di mindfulness e arte terapia da sperimentare su gruppi di massimo dieci volontari per incontro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 06:00

