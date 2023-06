Milano, Fringemi al via: il teatro va in strada e nei quartieri

di Elena Fausta Gadeschi

Portare il teatro in luoghi non convenzionali tra un pubblico che ancora non sa di amare questa forma d’arte. È la “missione possibile” del FringeMi Festival, la rassegna diffusa di spettacoli dal vivo che porta in locali non strettamente teatrali eventi per tutti i gusti. Bar, parchi, librerie, hotel di lusso, ostelli, cascine, gallerie d’arte e persino un negozio di moto ed un ex opificio diventano la cornice ideale per accogliere performance di prosa, stand-up comedy, musica, ma anche laboratori per bambini, presentazioni di libri, workshop e rappresentazioni itineranti per Milano.

Giunta alla sua quinta edizione, la kermesse si dipana da oggi all’11 giugno e vedrà il coinvolgimento di 50 luoghi in 11 quartieri (NoLo, Martesana, Benedetto Marcello, Città Studi, Acquabella, Calvairate, Ortica, Parco Lambro, Dergano, Villapizzone e Baggio) per un totale di 150 spettacoli. «Un’invasione di appuntamenti multidisciplinari», come piace definirla agli organizzatori, per creare occasioni di convivialità, inclusione sociale e rigenerazione urbana.

