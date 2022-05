Milano, «Sui bus foto segnaletiche delle borseggiatrici bosniache»: la proposta dell'Assessore De Corato

«Sarebbe opportuno affiggere sui validatori collocati sui mezzi di superficie e alle pareti delle metropolitane le foto segnaletiche dei soggetti incriminati, in particolare dei borseggiatori e delle borseggiatrici che nelle ultime settimane stanno spaventando gli utenti dei mezzi pubblici della città». La proposta viene dall'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in seguito al caso di una 90enne derubata sul folobus da due donne bosniache.

«Atm per mesi ha continuato a esortare i viaggiatori a reggersi agli appositi stalli per prevenire le brusche frenate e a indossare le mascherine, oggi dovrebbe invitarli a stare in allerta dalle borseggiatrici. Sui social circolano immagini di questa banda di bosniache intente a rubare ovunque, in metro, tram, filobus e ai grandi magazzini con un'arroganza che testimonia la loro certezza di farla franca», ha concluso De Corato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 11:37

