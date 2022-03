Milano, feriti due 22enni a Città Studi. Accerchiati da ragazzi stranieri: pugni, calci e coltellate

Uno è stato preso a calci e a pugni al volto ed è finito al Policlinico. L’altro è stato ferito con un paio di coltellate alla gamba e al fianco ed è stato ricoverato San Carlo. È accaduto sabato notte a Milano quando due milanesi di 22 anni sono stati brutalmente aggrediti in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, da un gruppetto di loro coetanei che, secondo le vittime, «sarebbero di origini nordafricane». E che poi sono scappati.

RICOSTRUZIONE

Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, l’allarme è scattato attorno alle 2. Le due vittime, che avevano trascorso la serata in giro con alcuni amici, mentre stavano camminando hanno incrociato 4 o 5 ragazzi stranieri. Si sarebbero salutati, poi sarebbe scoppiata una rissa per futili motivi: sono volati calci, pugni e sono spuntati i coltelli. Sono in corso le indagini per catturare gli aggressori e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. In piazza Leonardo da Vinci, nei mesi scorsi, si erano verificati altri episodi violenti, risse e pestaggi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 21:17

