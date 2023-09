di Redazione web

Il conto alla rovescia è iniziato. Domani l’Italia sfida l’Ucraina a San Siro. Per gli appassionati e i curiosi si possono vivere le emozioni e l’attesa della Nazionale di Spalletti al Villaggio degli Azzurri allestito da Esselunga in piazza Gae Aulenti. Tante le iniziative, tutte gratuite. Per esempio ammirare i cimeli della storia azzurra, provenienti dal Museo del Calcio, insieme alla Coppa del Campionato Europeo 2020 vinta a Wembley. Animazione musicale a cura di dj Paoletta con Sergio Labruna a intrattenere. Diverse le aree dedicate ai giochi: ci sono il Calcio al Carrello, lo spazio per i videogiochi, un punto Adidas per promuovere le nuove scarpe di calcio, naturalmente lo street food. Fino alla diretta su maxischermo di domani. Piazza Gae Aulenti. Oggi ore 11-20; domani 11-23.

