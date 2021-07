Aperitivi e brunch techno, riparte la stagione dei dj set

La nightlife milanese riprende a vivere con tanta voglia di tornare presto alla normalità. Tra eventi in sicurezza, serate con musica live e djset (solo da ascoltare) in attesa di tornare presto a ballare, l’estate in città propone diverse occasioni di svago a cui partecipare però prenotandosi per tempo, dato che ancora l’ingresso è contingentato per evitare assembramenti.

Per gli amanti della musica elettronica e del clubbing imperdibili gli appuntamenti firmati Le Cannibale: il 17 luglio al Castello Sforzesco con il duo campano Nu Genea in una performance tra console e tastiere; il 24 nel Giardino della Triennale con la terza serata di Traiettorie Trasversali con le selezioni di Murcof, tra i nomi di punta della musica ambient mondiale, abbinati ai video di Sergi Palau. Serate underground anche a Il Tempio del Futuro Perduto dove ogni domenica c’è anche il Brunch Elettronico con mostre e mercatino vintage. Ogni venerdì nella corte del Q Club torna NoLo Urban Patio dove si alternano in console Carlo Mognaschi, Marco DS, Narcissvs e Plastik Doll. Ricca la programmazione del Base Milano: ogni venerdì fino a settembre è Vinyl Vibes con le selezioni esclusivamente in vinile di musica funk, soul, psychedelic, electro o rock a seconda del dj ospite; ogni sabato è Music Roomers, il 17 con la indie-disco old school di Karmadrome dei dj Carlo Villa e Tommaso Toma; il 24 con iDistratti; il 31 con le sonorità electro-funk e French touch di La Rochelle. E ancora ogni mercoledì il jazz live di Jazzoteca, il lunedì l’Aperitivo alla Veneziana a base di spritz e cicchetti; tutte le domeniche il brunch, spesso allietato da eventi speciali come il 18 luglio con le selezioni musicali dei paesi del caffè a cura di Psychophono.

Fittissima la programmazione di eventi di Lungomare Diffuso, il progetto di Mare Culturale Urbano che coinvolge varie location tra cui Cascina Merlata e Cannottieri San Cristoforo tra food, concerti, mostre e djset come gli appuntamenti del “Djset che non si Balla” con l’electroswing di Missin Red o il quilombo Tropical party. Tre mesi di eventi anche per Ride Milano, l’urban hub nell’ex-scalo ferroviario di Porta Genova, tra mostre, concerti, djset, spettacoli teatrali e stand-up comedy con street food a rotazione. Novità per la splendida location dei Bagni Misteriosi con l’apertura dell’ottavo GuD Milano che propone le golosità di chef Stefano Cerveni, tra poke bowl e focacce gourmet, da gustare a bordo piscina o su una splendida terrazza.

Altra new entry l’Aperitivo in vigna, un’apericena tra le viti dei Poderi di San Pietro a San Colombano al Lambro, che si ripete il 17 e il 31 luglio. Infine una chicca per i più nottambuli: è riaperto tutte le sere fino alle 5 del mattino il Tropical Island, il chiringuito sui Bastioni di Porta Venezia da sempre approdo per chi vuole tirar tardi, gustando favolosi cocktail, ma anche piadine e hamburger golosi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 06:00

