Milano, caldo e solitudine, riparte il piano estivo del Comune per gli anziani

di Simona Romanò

Caldo e solitudine, il Comune offre assistenza agli anziani che rimangono in città. Riparte “Milano aiuta estate”, il piano che prevede il potenziamento dei servizi di aiuto ordinario, oltre che l’avvio di attività ricreative.

SOS Attraverso il contact center comunale 02.02.02, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 18, le persone vulnerabili possono richiedere prestazioni di assistenza domiciliare: dalla consegna dei pasti a domicilio al sostegno per l’igiene personale e della casa. Gli operatori garantiscono anche un supporto telefonico e monitorano i più fragili, segnalati dai servizi sanitari (530 casi): in caso di ondate di calore li contatteranno per sincerarsi della loro salute. Mentre nei quartieri popolari sarà sempre attiva la custodia sociale: uomini e donne con una formazione specifica che monitorano gli abitanti in difficoltà.

GITE & CINEMA Non solo assistenza per i bisogni primari, ma anche socialità grazie alle attività ricreative: gite fuori porta, passeggiate naturalistiche, pranzo di Ferragosto, biglietti gratis alle piscine.

CENTRI In campo anche i centri socio-ricreativi culturali che accolgono i quasi 12mila soci ed organizzano merende, anguriate, tornei di ballo. «Vogliano assicurarci che anche i nostri concittadini più fragili, che restano a Milano a luglio e agosto, trascorrano un’estate serena», commenta l’assessore al Welfare, Lamberto Bertolè.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Luglio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA