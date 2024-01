Ivano Calzighetti investito e ucciso da un'auto nella notte mentre era in sella alla sua bici: «Non rispettato il semaforo rosso»

Ennesimo ciclista vittima di un automobilista a Milano. Ivano Calzighetti, 37enne gestore di un bar a Buccinaso con la madre, è stato investito e ucciso, la scorsa notte, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica. La conducente dell'auto che lo ha colpito si è fermata a prestare i primi soccorsi ma o sbalzo è stato fatale: per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è accaduto alle 2.35 in viale Umbria all'altezza di via Pistrucci, nella zona Est del capoluogo lombardo.

Secondo i primi accertamenti della Polizia locale il ciclista indossava il casco, che però è saltato via nell'impatto, a causa del quale l'uomo è stato sbalzato lontano subendo gravi traumi alla testa.

Sulla vettura, una Peugeot 206, viaggiavano due persone: oltre alla conducente di 25 anni, che è stata denunciata per omicidio stradale, un suo amico di 22. La macchina transitava nel viale che va verso la zona nord della città, quando si è scontrata con la bicicletta, che invece entrava nell'incrocio da via Maestri Campionesi. L'automobilista è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 14:01

