Ciclista uccisa da una betoniera a Milano, la Procura indaga sulla pista ciclabile dell'assessore Granelli

Il 20 aprile scorso Cristina Scozia, mamma di una bimba di 6 anni, stava passando in bici fra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria nel pieno centro di Milano quando è stata travolta e uccisa da una betoniera.

Per questo incidente ha ricevuto oggi una informazione di garanzia Marco Granelli, attuale assessore alla Sicurezza del Comune di Milano che era assessore alla Mobilità quando è stata realizzata la pista ciclabile dove è accaduto l'incidente. Gli è infatti stato notificato un verbale di identificazione ed elezione di domicilio, inviato anche a due dirigenti dell'assessorato alla Mobilità.

Secondo una prima ricostruzione, bici e betoniera avevano percorso via Sforza nella stessa direzione. Quando l’autista cinquantatreenne del mezzo pesante ha svoltato a destra, dopo averlo regolarmente segnalato con la freccia, non avendo la telecamera per l’angolo cieco, ha travolto la ciclista che probabilmente era intenzionata a proseguire dritta. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, sono condotte dagli agenti della polizia locale di Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 22:30

