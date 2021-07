Milano, parte la campagna vaccinale over 60 sui camper attrezzati: ecco dove e quando trovarli

Milano è pronta a vaccinare tutti gli over 60. Sono partiti oggi dal municipio 4 i camper attrezzati per le vaccinazioni agli over 60 che ancora non hanno ricevuto il siero anti Covid-19. I camper faranno il giro di tutti i municipi di Milano per una vaccinazione a tappeto con il siero monodose Johnson & Johnson.

I primi due mezzi attrezzati sono partiti oggi e faranno orario 9-17. I camper hanno fatto tappa in via Monpiani 5 e in via Don Carlo S.Martino, accompagnati dagli uomini dell'aeronautica militare che hanno aiutato gli infermieri nelle operazioni di vaccinazione.

«Nonostante sia il primo giorno le adesioni ci sono state - spiegano i dirigenti di Areu - Speriamo che nei prossimi giorni aumentino in modo da riuscire a intercettare quegli indecisi o quei ritardatari che ancora non si sono sottoposti al vaccino contro il Covid. Probabilmente l'introduzione del green pass per accedere ai luoghi pubblici ha dato la giusta spinta a quella fascia di età che aveva ancora dei dubbi riguardo al vaccinarsi».

Per potersi vaccinare con i camper interamente attrezzati da Areu e ricevere la monodose di Johnson & Johnson è sufficiente presentarsi, senza alcuna prenotazione, con una tessera sanitaria valida e sottoporsi all'anamnesi preliminare.

Ecco le date e i luoghi dove sarà possibile trovare i camper:

21 luglio, Municipio 4

"Acquabella", Via Don Carlo S. Martino 10

"Mazzini", via Mompiani 5

22 luglio, Municipio 3

"Ricordi", Via Boscovich 42

"Sorriso", Via Crescenzago 56

23 luglio, Municipio 5

"Ritrovo 15", Via De Andrè 9

"Cascina Ronchettino", Via Saponaro 34

24 luglio, Municipio 9

"Villa Taverna", Via Brivio 4

"Cassina Anna", Via S. Arnaldo 17

26 luglio, Municipio 7

"Associazione Carlo Poma", Via C.Mario 18

"Il Monastero", Via A. Da Baggio 54

28 luglio, Municipio 6

"Astronave", Via Boffalora 116

"Anziani 3° Età", Via dei Narcisi 3

29 luglio, Municipio 8

"Aldini", Via Aldini 72

"Pascarella", Via Satta 23

30 luglio, Municipio 2

"Villa Finzi", Via Sant'Erlembaldo 4

"Cascina S.Paolo", Via Trasimeno 41

31 luglio, Municipio 1

"Cam - Centro aggregazione minori", C.so di Porta Vigentina 15

