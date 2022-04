Milano, blitz per i motoraduni a San Siro: pioggia di multe e un arresto

Si danno appuntamento davanti allo stadio Meazza e inscenano pericolose evoluzioni con i loro bolidi a due ruote. La nuova moda di alcuni motociclisti, lungo le vie di San Siro a Milano, preoccupa i cittadini e il questore di Milano continua a setacciare la zona. Un arresto, 46 multe, 4 motociclette sospese dalla circolazione e 2 sequestri amminitrativi, questo il bilancio degli ultimi giorni di controlli.

Durante i servizi svolti nelle sere degli ultimi 3 giovedì di aprile dalla polizia di Stato, con il contributo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della polizia Locale e del personale della Motorizzazione Civile munita di strumentazione tecnica fonometrica, sono stati controllati 199 veicoli tra auto e motocicli e 259 persone.

E in tre serate il bollettino, sembra essere, un bollettino di guerra. Sono state, infatti, elevate 46 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 4 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per mancata revisione, ma non solo. Sono anche stati effettuati 2 sequestri amministrativi e ritirate 12 carte di circolazione.



Nel corso del servizio di giovedì 28 aprile, inoltre, i poliziotti del Commissariato Bonola hanno arrestato in via Tesio un cittadino egiziano per spaccio di cocaina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 14:04

