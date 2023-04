Milano, da domani su bus e tram il biglietto Atm si fa (anche) con carta di credito

di Simona Romanò

ll “pos” sale a bordo di tutti i tram, bus e filobus. Mai più essere costretti a dover fare chilometri per trovare un rivenditore di biglietti Atm. Oppure accorgersi di non avere un ticket di scorta proprio quando si è in ritardo. O rovistare nelle tasche e nella borsa perché si è perso quello appena acquistato. Da domani anche su tutti i mezzi di superficie è possibile pagare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito contactless. Il metodo che piace ai milanesi: attivo dal 2018 nelle 113 stazioni della metropolitana ha portato 47 milioni di transazioni; e sperimentato, dal 2020, sulle linee 50, 70 e 73 ha registrato un ottimo gradimento dei viaggiatori che hanno effettuato 320mila acquisti. E ora Atm ha esteso la comodità su tutti i bus, i tram e i filobus, ultimando l’installazione dei nuovi 1.500 dispositivi ad hoc per un costo complessivo di 12 milioni di euro, fra acquisto delle apparecchiature e montaggio. «Si viaggia in modo facile e veloce su tutta la rete», dicono dall’azienda.

ZERO CARTA

Prosegue così la rivoluzione digitale di Atm con la “smaterializzazione” dei ticket di viaggio anche in superficie, prediligendo ovunque la versione digitale: già oggi più del 60% dei biglietti venduti è paperless con l’obiettivo dell’80% nei prossimi anni.

COME FUNZIONA

Il sistema è uguale a quello dei tornelli del metrò: si avvicina al lettore la carta (Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay, purchè abilitata a tale funzione) e si attende pochi istanti. Sul display appare un messaggio di avvenuta transazione, accompagnato da una luce verde e da un suono di conferma.

COSTO VIAGGIO

Il costo della singola corsa resta invariato: 2,20 euro per tutte le linee di Milano, nella zona tariffaria Mi1-Mi3. Sulle linee che, invece, effettuano percorsi fuori città è necessario il check out anche quando si scende perché il sistema, dotato di tecnologia 5G e di localizzazione GPS, riesce a calcolare la tariffa corretta e la più conveniente (linee 121, 130, 140, 165, 166 e la 327).

NUOVA APP

Già da maggio ci sarà una nuova versione dell’App Atm Milano con migliorate alcune funzioni. E a inizio 2024 ne verrà presentata una completamente ripensata, che darà la possibilità di caricare l’abbonamento direttamente sullo smartphone, quindi, addio tesserino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA