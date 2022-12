Milano al centro della festa: dalla Prima della Scala agli Ambrogini

di Paola Pastorini

Prima della Scala e Ambrogini, domani luci della ribalta su Milano.

LA PRIMA Il 7 dicembre si alza il sipario su Boris Godunov di Musorgskij che apre la stagione della Scala. La direzione è di Riccardo Chailly, la regia di Kasper Holten e il basso russo Ildar Abdrazakov è il protagonista. In sala oltre al capo dello Stato Sergio Mattarella, anche il premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, insieme con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro del made in Italy Adolfo Urso, il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Casellati e il presidente del Senato Ignazio La Russa. E poi il sindaco Giuseppe Sala, il presidente lombardo Attilio Fontana e altri rappresentanti delle istituzioni. Dopo l’opera 300 ospiti sono attesi alla cena di Gala che si tiene alla Società del Giardino. Il menu comprende risotto alla milanese con pistilli di zafferano dalle coltivazioni lombarde, cassoeula di vitello leggera e semifreddo al panettone cucinati dagli studenti del Capac (Confcommercio). Macaron e panettone all’intervallo e alla cena sono di Elisenda, il marchio di alta pasticceria Esselunga. La Prima è per una élite, ma lo spettacolo è aperto a tutti grazie alla Prima diffusa. Saranno 10mila i posti in 35 sedi di proiezione dal centro alla periferia (tre nella città metropolitana), accessibili a in modo gratuito. Naturalmente il maxi schermo in Galleria e poi dai teatri alle carceri, dalle biblioteche ai musei, ai centri di accoglienza. E naturalmente, la diretta su Rai1.

AMBROGINI Domani mattina al Teatro Dal Verme verranno consegnate le civiche benemerenze ai milanesi meritevoli. La Grande Medaglia d’oro alla Memoria a don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, mentre le altre saranno dedicate a Carmen De Min, storica mamma del Leoncavallo, Manlio Armellini, patron del Salone del Mobile scomparso nel 2020, al presentatore Cesare Cadeo e a Valentino De Chiara, re del frisbee italiano scomparso per il Covid. Tra i premiati Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, Francesco Paolo Tronca, ex prefetto, il musicista Mauro Pagani, l’attore Diego Abatantuono, lo stilista Martino Midali. A ricevere gli attestati tra gli altri, la Fondazione Cariplo, Consulta Periferie Milano, Off Campus Polimi, Associazione Confesercenti Milano, il Circolo Meazza. Tutti possono accedere: ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

SANT’AMBROGIO E oggi, vigilia della solennità di sant’Ambrogio, alle 18 il vescovo Mario Delpini tiene il tradizionale “Discorso alla Città e alla Diocesi”, nella basilica dedicata al patrono di Milano.

