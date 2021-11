Milano,due ragazzi marocchini sfondano la vetrina di una pasticceria per rubare i soldi della cassa FOTO

Secondo furto in due mesi ai danni della pasticceria San Gregorio a Milano. Durante la scorsa notte, due ragazzi di origine marocchina hanno sfondato con un mattone la vetrina del locale per rubare l'incasso. Il rumore ha svegliato un residente della via che ha subito chiamato il 112.

«Questa volta la polizia è arrivata in tempo. Li arresta ma già stamattina saranno fuori. Siamo veramente sicuri in casa nostra?» si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook della pasticceria.

Leggi anche - Uccise il padre violento, il pm: «Costretto a chiedere 14 anni, ma non li merita».

Come riporta Il Giorno, i ladri sono stati bloccati dagli agenti delle Volanti e hanno dichiarato di essere entrambi minorenni, ma gli approfondimenti investigativi hanno accertato altro. Uno ha 19 anni, e per questo è stato mandato al processo per direttissima al Tribunale dei maggiorenni; l'altro, che dall'esame osseo dovrebbe avere un'età compresa tra 16 e 17 anni, si occuperà il Tribunale dei minori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA