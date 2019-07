Il Centro meteo regionale ha emanato un’allerta arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco a partire dalle 18 di oggi, domenica 14 luglio. I fenomeni più intensi sono previsti nel corso della notte e durante la mattinata di domani, lunedì 15 luglio. L'allerta resta gialla (ordinaria) invece per quanto riguarda la possibilità di vento forte, sempre a partire dalle 18 di oggi. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a tenere comportamenti che possano aiutare a prevenire eventuali problemi dovuti alb vento forte, come ad esempio rimuovere vasi non ancorati ai balconi o altri oggetti sospesi, ed evitare di parcheggiare le auto sotto gli alberi. Domenica 14 Luglio 2019, 16:23

