Maltempo, forte peggioramento del meteo nelle prossime ore. Poi torna il caldo, e sarà rovente

Domenica 14 Luglio 2019, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà ancora. Domani sono previste nuove precipitazioni e in generale per la prossima settimana ci saranno temperature nella norma, lontane dal caldo torrido dei giorni scorsi. La tregua al maltempo però durerà solo pochi giorni etabilmente sul nostro Paese.Le due Isole Maggiori, il Sud ed il medio e basso Tirreno, infatti, saranno le zone dove tra Domenica 21 e Lunedì 22 Luglio, le temperatureschizzeranno nuovamente ben sopra la media climatologica. Lentamente però il caldo sarà destinato ad aumentare anche nel resto dell'Italia. Secondo gli esperti però questa nuova ondata africana non sembra avere le caratteristiche di eccezionalità come la precedente di Giugno. Ci sarà quindi una fase sicuramente calda ma al tempo stesso abbastanza normale per il mese di Luglio.