«Maria non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma se torni ti intesto tutto». Il cartellone a Milano: ma chi sono?

di Redazione web

Mistero a Milano per un cartellone apparso nella Galleria Santa Radegonda, a due passi dal Duomo. Una donna bionda, in lingerie, distesa su un bancone di un bar immortalata in una foto in bianco e nero. Il suo nome dovrebbe essere Maria, o almeno a una tale Maria sono dedicate le parole impresse sul manifesto: «Non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent’anni più di te, ma sono trent’anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto». Le poche righe, che fanno immaginare una storia d'amore tra un uomo e una donna forse ostacolata dalla famiglia di lui a causa della differenza d'età, sono firmate da tale "Gastone".

Gastone e Maria, il cartellone a Milano

Il cartellone ha suscitato grande curiosità tra i passanti, che si sono riversati sui social a commentare e azzardare ipotesi. La più accreditata, che possa trattarsi di un'azione di guerrilla marketing per il lancio di una canzone (non sarebbe certo la prima volta), ma ciò non toglie che la storia di Maria e Gastone è diventata virale, con tanto di hashtag dedicati come #tintestotutto e #mariaegastone. Inutile dire che è tanta la curiosità sull'identità dei due protagonisti, e la teoria è che Gastone debba avere ad ogni modo una buona disponibilità economica per potersi permettere di acquistare uno spazio per la sua dedica in quel punto della città.

Incuriositi e divertiti i commenti: «Quando l’amore non ha età…», «#tintestotutto come stile di vita», «Tornerai da me strisciando… la carta di credito», «Ora voglio sapere come finirà…».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 13:56

