Marco Trampetti scomparso da 6 giorni, l'architetto ha preso l'auto e si è allontanato da casa per accompagnare un amico

di Redazione web

Un architetto di 58 anni, Marco Trampetti, è scomparso 6 giorni fa dalla sua abitazione a Cesano Boscone, nel Milanese. I familiari hanno presentato la denuncia ieri ai carabinieri che hanno avviato le ricerche. A quanto è stato riferito ai militari, l'uomo si sarebbe allontanato da casa lo scorso 4 febbraio a bordo della sua auto. Da quel momento nessuno avrebbe più avuto sue notizie.



Le ricerche si stanno svolgendo sia nella zona dove il 58enne risulta essere scomparso sia attraverso la localizzazione del suo cellulare sia con l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Come riconoscerlo

Secondo quanto riferito dai familiari, la sua auto è una Mercedes di colore grigio targata BE956GC, usata per accompagnare un amico a casa. Ma l’uomo non è più rientrato presso la propria abitazione da quella sera. Al momento della scomparsa, come ricordano i parenti, Marco indossava «un maglione scuro, un pantalone di una tuta ed era senza giacca».



Sono giorni di alta tensione per la famiglia dell’architetto, gli amici e i conoscenti che, temono per le sorti dell’uomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA