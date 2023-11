Malore improvviso mentre è alla guida, papà accosta l'auto e salva i due figli: morto poche ore dopo. Aveva 47 anni

di Redazione web

Ha un malore improvviso mentre guida, prova ad accostare l'auto e finisce contro un cartello stradale. Sem Togni, 47enne di Nembro, è morto poco più tardi all'ospedale. Insieme a lui, in macchina, c'erano i due figli di 10 e 14 anni, che hanno assistito alla scena. Il papà è riuscito comunque a evitare un incidente più grave che poteva costare la vita anche ai suoi bambini.

L'episodio risale a sabato 4 novembre. L'incidente è avvenuto ad Alzano, nel rettilineo di via Europa, intorno alle 2030. Sem Togni, soccorso dall'ambulanza, è stato ricoverato in gravissime condizioni. Solo qualche ferita lieve, invece, per i due figli. Ricoverato in codice rosso, è morto poco più tardi.

Sem Togni era un tifoso dell'Atalanta. Gli amici della curva Nord gli hanno dedicato uno striscione: «Una vita a lottare… A chi ha insegnato a non mollare. Ciao grande Sem».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 14:52

