Luis Alberto come Kata, scomparso a vent'anni: è andato al lavoro ma non è mai tornato. Mistero a Milano

di Redazione web

L'ultima volta che è stato visto era l'11 luglio e stava andando a lavoro dopo aver mangiato alla mensa dell'Opera San Francesco a Milano. Ma da quel momento non si hanno più notizie di Luis Alberto Ochoa Duenas, un ragazzo peruviano da tre mesi in Italia. Peruviano come Kata, la bambina scomparsa a Firenze ormai da settimane, e di cui non si hanno più notizie.

L'incredibile storia del gatto Nelson: scomparso da giorni, ritrovato mentre guarda la sua foto segnaletica

Turista italiano scomparso nella foresta amazzonica, trovato dopo tre giorni: «Ha avuto attacco psicotico»

Scomparso a vent'anni

La sera del 14 luglio lo zio ha denunciato la sua scomparsa al Comando dei Carabinieri di Milano Moscova. Il 10 luglio era andato a lavorare come sempre in una palestra dove faceva le pulizie nella zona di Turro-Rovereto a Nord di Milano.



Il primo a segnalare la sua assenza è stato il datore di lavoro che il giorno dopo non lo ha visto arrivare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA