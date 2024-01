Liliana Segre, vandalizzata la targa in suo onore a Saltrio: «Sarà rifatta entro il Giorno della Memoria». Cos'è il "Sentiero del silenzio"

di Redazione web

Uno sfregio alla memoria in Lombardia. Un attacco al ricordo. É stata vandalizzata a Saltrio, in provincia di Varese, la targa posta il 25 aprile 2022 accanto a una scultura per ricordare il passaggio di Liliana Segre e di suo padre in fuga verso la Svizzera. Il nome della senatrice a vita è stato cancellato con un oggetto appuntito. Un gruppo di volontari della zona ha cercato di rimediare riscrivendolo con un pennarello indelebile. La soluzione è, però, temporanea, la targa sarà infatti rifatta.

La promessa del sindaco di Saltrio

«Un gesto da imbecilli – ha commentato il sindaco di Saltrio, Maurizio Zanuso –. Ci stiamo attrezzando per riprodurre la targa e proteggerla con uno schermo in plexiglass per evitare futuri danneggiamenti. L'augurio è di riuscire a posarla in una giornata simbolica come il prossimo 27 gennaio, nel Giorno della Memoria».

Il Sentiero del silenzio

L'8 dicembre nella zona è stato inaugurato il "Sentiero del silenzio", il percorso compiuto da Liliana Segre con il padre per cercare in Svizzera la salvezza dalla persecuzione nazista.

📌 𝙑𝙀𝙉𝙀𝙍𝘿𝙄 8 𝘿𝙄𝘾𝙀𝙈𝘽𝙍𝙀 2023 《 𝙎𝙀𝙉𝙏𝙄𝙀𝙍𝙊 𝘿𝙀𝙇 𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝙕𝙄𝙊 》 AMO amici del Monte Orsa Discorso del nostro Sindaco Ing.Maurizio Zanuso #LilianaSegre #sentierodelsilenzio #saltrio #valicosvizzero #arzo #8dicembre1943 #8dicembre2023 Pubblicato da Comune di Saltrio su Venerdì 8 dicembre 2023

Entrambi finirono nel campo di sterminio di Auschwitz, da cui la senatrice a vita sopravvisse e di cui è diventata testimone.

