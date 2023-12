Prima alla Scala, Giuseppe Sala nel palco reale con Liliana Segre e Ignazio La Russa: l'accordo dopo le polemiche

La stagione del Teatro alla Scala di Milano si apre con una polemica, quella sui posti a sedere. Dopo l'annuncio di Beppe Sala, che ha fatto sapere di volersi sedere in platea insieme a Liliana Segre come «gesto politico», è arrivata la risposta del presidente del Senato Ignazio La Russa: «Anche io siederò con loro». La Russa era inizialmente previsto nel palco reale, insieme agli altri membri del governo (non Meloni e Mattarella, che saranno assenti). Alla fine, le parti in causa hanno trovato un accordo che mette fine alla querelle.