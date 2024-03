Liliana a 76 anni rimane senza casa e senza residenza: «Dall'estate scorsa vivo al pronto soccorso. Ormai mi conoscono tutti»

di Redazione web

Al pronto soccorso di Melgnano Liliana ha trovato riparo. Ha 76 anni, ma non è malata. Non ha più una casa, una residenza. E dall'estate scorsa le sedie del reparto sono diventate il suo letto. Liliana è vedova e viveva con dei familiari a Sorbio, in provincia di Lodi. Poi per alcuni problemi è finita fuori di casa e il comune, non trovandola più a quell'indirizzo, le ha tolto la residenza. Una situazione paradossale perché, senza la residenza, non ha diritto a un medico, non può richiedere un alloggio popolare, non si sa chi debba prenderla in carico.

Sotto consiglio di un signore Liliana ha cercato riparo all'ospedale. «È stata una cosa un po’ strana la prima notte, perché avevo paura di chi entrava, poi mi è passata, perché non mi ha mai fatto niente nessuno», racconta a Fanpage.

Dopo aver rifiutato un posto in dormitorio ed essere tornata per poco da un parente, Liliana ha scelto il pronto soccorso di Melegnano come casa dove dormire, mangiare, vivere. Per il personale dell'ospedale ormai è di casa e spesso le danno una mano. Gli assistenti sociali della struttura si stanno mobilitando per riuscire a risolvere la situazione. Ma intanto lei è serena: «Mi conoscono tutti ormai, sono sempre stata trattata bene, anche dagli infermieri, mi rispettano, sono tutti carini quando mi vedono».

